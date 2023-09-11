Бегут как "крысы с корабля": Днепр-1 потерял еще одного легионера, который удивил УПЛ

Еще один легионер успешно скрылся из украинского клуба. Днепр-1 потерял аргентинского полузащитника Доминго Бланко

11 сентября появилась информация о переходе Доминго Бланко в мексиканскую Тихуану. Официальный сайт Днепра-1 пока не обнародовал никакую информацию по этому трансферу.

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Однако его переход подтверждает статистический портал Transfermarkt. По его информации, Бланко до конца сезона 2023/2024 будет играть в аренде в Мексике. А его контракт с днепрянами истекает 30 июня 2025 года.

Это уже второй день украинский клуб теряет легионера. Отметим, что именно эти два футболиста говорили о своем уходе в случае возвращения команды на родную "Днепр-Арену". Бланко заявлял, что такая перебазировка из Ужгорода в Днепр будет нести повышенную угрозу его жизни, поэтому он покинет клуб.

Еще раньше фаны Днепра предупредили футболисты в, которые не захотят возвращаться играть в родной город.

Все так и вышло. Днем ранее 10 сентября днепряне официально попрощались с бразильским голкипером Максом Валефом, который отличался больше курьезами, чем уверенной игрой. В этом сезоне бразилец ни разу не сыграл за клуб из Днепра.

Что нельзя сказать о Бланке. Доминго стал настоящим открытием не только для Днепра-1, но и украинского футбола. Это довольно ощутимая потеря для днепрян. В футболке вицечемпионов УПЛ аргентинец провел 31 матч (6 из них в этом сезоне), у которых отличился 4 голами (один в текущем сезоне) и 2 ассистами.

Новый клуб Бланко не очень удачно приступил к новому сезону, как и Днепр-1. Тихуана набрала 5 баллов в 6 сыгранных матчах и идет на 16-й позиции среди 18 клубов.

Похожие дела у днепрян, которые набрали 5 очков в 4-х встречах и идут на 13-й строчке в таблице УПЛ. Другие матчи Днепр-1 еще раньше перенес из-за выступлений в еврокубках, где он провалился.