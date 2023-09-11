11 сентября появилась информация о переходе Доминго Бланко в мексиканскую Тихуану. Официальный сайт Днепра-1 пока не обнародовал никакую информацию по этому трансферу.

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Однако его переход подтверждает статистический портал Transfermarkt. По его информации, Бланко до конца сезона 2023/2024 будет играть в аренде в Мексике. А его контракт с днепрянами истекает 30 июня 2025 года.

Это уже второй день украинский клуб теряет легионера. Отметим, что именно эти два футболиста говорили о своем уходе в случае возвращения команды на родную "Днепр-Арену". Бланко заявлял, что такая перебазировка из Ужгорода в Днепр будет нести повышенную угрозу его жизни, поэтому он покинет клуб.

Еще раньше фаны Днепра предупредили футболисты в, которые не захотят возвращаться играть в родной город.

Все так и вышло. Днем ранее 10 сентября днепряне официально попрощались с бразильским голкипером Максом Валефом, который отличался больше курьезами, чем уверенной игрой. В этом сезоне бразилец ни разу не сыграл за клуб из Днепра.

Что нельзя сказать о Бланке. Доминго стал настоящим открытием не только для Днепра-1, но и украинского футбола. Это довольно ощутимая потеря для днепрян. В футболке вицечемпионов УПЛ аргентинец провел 31 матч (6 из них в этом сезоне), у которых отличился 4 голами (один в текущем сезоне) и 2 ассистами.

Любопытно! Бланко мог продолжить карьеру в Украине, точнее в Первой лиге. в составе львовских Карпат. Но львовянам не удалось ударить по рукам с днепрянами.