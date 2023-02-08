Все из чистого письма: сборную Бельгии возглавил тренер, которого с предыдущей работы уволил Шахтер

Сборная Бельгии после усердных поисков нашла нового коуча. Ноиспеченный тренер еще никогда не занимался руководством национальных сборных.

Сборную "красных дьяволов" возглавил немецкий специалист Доменико Тедеско. Он покинул РБ Лейпциг после сенсационного разгромного поражения от Шахтера (1:4) в первом туре ЛЧ.

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Уверены в целях

Бельгийцы заключили соглашение с Тедеско до конца Евро-2024, что сразу ставит перед ним цель квалифицироваться на турнир. В отборочном раунде к Евро-2024 "красные дьяволы" попали в довольно нелегкую группу. Вместе с бельгийцами квинтет сформировали сборные Швеции, Австрии, Эстонии и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии, кроме Тедеско, вела переговоры еще с двумя тренерами. Ими были Йоахим Лев и Андре Виллаш-Боаш. Но лучшим вариантом взамен Роберто Мартинесу, который уже успел возглавить сборную-победительницу Евро, оказался именно Доменико Тедеско.

Карьера новоиспеченного тренера сборной Бельгии