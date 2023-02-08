Сборную "красных дьяволов" возглавил немецкий специалист Доменико Тедеско. Он покинул РБ Лейпциг после сенсационного разгромного поражения от Шахтера (1:4) в первом туре ЛЧ.
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Уверены в целях
Бельгийцы заключили соглашение с Тедеско до конца Евро-2024, что сразу ставит перед ним цель квалифицироваться на турнир. В отборочном раунде к Евро-2024 "красные дьяволы" попали в довольно нелегкую группу. Вместе с бельгийцами квинтет сформировали сборные Швеции, Австрии, Эстонии и Азербайджана.
Ранее сообщалось, что сборная Бельгии, кроме Тедеско, вела переговоры еще с двумя тренерами. Ими были Йоахим Лев и Андре Виллаш-Боаш. Но лучшим вариантом взамен Роберто Мартинесу, который уже успел возглавить сборную-победительницу Евро, оказался именно Доменико Тедеско.
Карьера новоиспеченного тренера сборной Бельгии
- Почти всю футбольную жизнь проработал в структуре немецкого футбола. Тедеско возглавлял Эрцгебирге Ауэ, Шальке и РБ Лейпиг. Заграницей Доменико поработал в России, а именно в московском Спартаке.
- Сборная Бельгии стала пешей национальной командой, с которой предстоит поработать Тедеско.
- Доменико работает тренером с 2017 года и имеет только один титул в своем активе – это Кубок Германии по РБ Лейпциг.