Сборную "красных дьяволов" возглавил немецкий специалист Доменико Тедеско. Он покинул РБ Лейпциг после сенсационного разгромного поражения от Шахтера (1:4) в первом туре ЛЧ.

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Уверены в целях

Бельгийцы заключили соглашение с Тедеско до конца Евро-2024, что сразу ставит перед ним цель квалифицироваться на турнир. В отборочном раунде к Евро-2024 "красные дьяволы" попали в довольно нелегкую группу. Вместе с бельгийцами квинтет сформировали сборные Швеции, Австрии, Эстонии и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии, кроме Тедеско, вела переговоры еще с двумя тренерами. Ими были Йоахим Лев и Андре Виллаш-Боаш. Но лучшим вариантом взамен Роберто Мартинесу, который уже успел возглавить сборную-победительницу Евро, оказался именно Доменико Тедеско.

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