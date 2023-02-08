Збірну "червоних дияволів" очолив німецький фахівець Доменіко Тедеско. Він залишив РБ Лейпциг після сенсаційної розгромної поразки від Шахтаря (1:4) у першому турі ЛЧ.

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Впевнені у цілях

Бельгійці уклали угоду з Тедеско до кінця Євро-2024, що одразу кладе перед ним ціль кваліфікуватись на турнір. У відбірковому раунді до Євро-2024 "червоні дияволи" потрапили у досить нелегку групу. Разом з бельгійцями квінтет сформували збірні Швеції, Австрії, Естонії та Азербайджану.

Раніше повідомлялось, що збірна Бельгії окрім Тедеско вела переговори ще з двома тренерами. Ними були Йоахім Лев та Андре Віллаш-Боаш. Та найкращим варіантом на заміну Роберто Мартінесу, який вже встиг очолити збірну-переможницю Євро, виявився саме Доменіко Тедеско.

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