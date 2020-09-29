Борьба за жизнь: Шумахер перевезен на виллу бывшего президента "Реала"
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 немец Михаэль Шумахер был перевезен семьей из Швейцарии на испанскую Мальорку.
Ранее вилла принадлежала президенту мадридского "Реала" Флорентино Пересу. Стоимость жилья составила 30 миллионов евро, сообщает Daily Mail.
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Жена Михаэля Шумахера Коринна приобрела виллу еще три года назад, в 2017-м, и проводила там выходные с детьми и друзьями. Имение занимает участок площадью 1,5 гектара, где, кроме собственно огромного дома, также есть два бассейна, сад, посадочная площадка для вертолета, гостевая вилла – и, как вишенка на торте, прекрасный вид на Средиземное море.
Именно здесь, на Балеарских островах в Средиземном море, легендарный спортсмен продолжит реабилитацию после серьезной травмы головы, полученной во время катания на горных лыжах в декабре 2013 года.
Что известно о травме Михаэля Шумахера
- В декабре 2013 года Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лыжах во французских Альпах, после чего впал в кому. Ему провели несколько операций, но гонщик после повреждения еще ни разу не показывался на публике.
- Летом 2014 года немецкий гонщик пришел в себя, после чего продолжил курс реабилитации в собственном доме на берегу Женевского озера.
- Семья и окружение Шумахера крайне редко рассказывают о его состоянии, лишь уточняя, что не стоит ждать скорого выздоровления. Жена гонщика Коринна Шумахер взяла на себя руководство процессом восстановления и тщательно оберегает его от внимания прессы.