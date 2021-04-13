Кошти можуть піти на догляд за Шумахером

Особняк Шумахера площею понад 20 тисяч квадратних метрів оцінюють у 58,7 мільйона євро.

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За версією британського таблоїда The Mirror, кошти від продажу можуть піти на догляд за семиразовим чемпіоном Формули-1 Міхаелем Шумахером.

Передбачається, що на медичні послуги, яких потребує Міхаель після нещасного випадку, йде 56 тисяч євро в тиждень. Це приблизно 3 мільйони євро в рік.


Будинок Шумахера / Фото: f1i.auto-moto.com


Будинок Шумахера / Фото: f1i.auto-moto.com


Будинок Шумахера / Фото: f1i.auto-moto.com


Будинок Шумахера / Фото: f1i.auto-moto.com

До слова Швейцарський лікар зробив невтішний прогноз про стан Міхаеля Шумахера

Що сталося з Шумахером

  • У грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах у французьких Альпах. Колишній гонщик впав у кому.
  • Німцю провели декілька операцій і влітку 2014 року він прийшов до тями. Після цього він продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.
  • Після пошкодження Шумахер ще жодного разу не з'являвся на публіці. Сім'я та оточення Шумахера вкрай рідко та мало розповідають про його стан.
  • У 2018 році Daily Mail повідомляла, що Шумахер не прикутий до ліжка. Також повідомлялося, що Міхаель відвідував паризьку клініку імені Жоржа Помпіду, де, ймовірно, проходив лікування з використанням стовбурових клітин.
  • Точної інформації про стан 52-річного Шумахера немає.