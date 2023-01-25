В последнее время участились случаи ограбления поместий футболистов. Очередной жертвой стал новый одноклубник Руслана Малиновского.
Читайте также Экскапитан "сине-желтых", который "кормил великую Россию", не вернется в Украину
В доме находилась семья футболиста
Произошло это прямо во время матча 1/16 Кубка Франции, когда Марсель дома принимал Ренн. Напомним, что поединок закончился минимальной победой "провансальцев" 1:0 благодаря единственному голу Маттео Гендуге.
В тот момент Сеад Колашинац находился на футбольном поле, отыграл все 90 минут за Марсель, куда перешел в январе 2022 года.
Пока неизвестно, на какую сумму злоумышленники украли ценные вещи у футболиста. В момент преступления дома находились супруга и дочь Колашинаца, получившие серьезный шок. К счастью, физически они не пострадали.
Напомним, что в последние годы жертвами ограблений стали ряд звездных футболистов - Карим Бензема, Каземиро, Ки-Ян Гувер, Рис Джеймс, Артуро Видаль и Рахим Стерлинг. Последний даже по такой причине покинул расположение сборной Англии во время ЧМ-2022.
Что известно о Сеаде Колашинаце
- 29-летний футболист, выступающий на позиции левого защитника.
- Начинал взрослую карьеру в "молодежке" Карлсруэ. Также поиграл в Академиях Хоффенхайма, Штутгарта и Шальке.
- В 2012-м начал играть за "основу" Шальке, за которую выступал в течение 5 лет.
- В 2017 году Сеад перешел в лондонский Арсенал, но не закрепился в основе "канониров". Поэтому был отдан в аренду в немецкий клуб.
- После окончания аренды вернулся в Лондон, пробыл там шесть месяцев и стал полноценным футболистом Марселя.
- В текущем сезоне Колашинац провел 21 матч, отличившийся 3 голами и 1 ассистом.