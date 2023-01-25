В последнее время участились случаи ограбления поместий футболистов. Очередной жертвой стал новый одноклубник Руслана Малиновского.

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В доме находилась семья футболиста

Произошло это прямо во время матча 1/16 Кубка Франции, когда Марсель дома принимал Ренн. Напомним, что поединок закончился минимальной победой "провансальцев" 1:0 благодаря единственному голу Маттео Гендуге.

В тот момент Сеад Колашинац находился на футбольном поле, отыграл все 90 минут за Марсель, куда перешел в январе 2022 года.

Пока неизвестно, на какую сумму злоумышленники украли ценные вещи у футболиста. В момент преступления дома находились супруга и дочь Колашинаца, получившие серьезный шок. К счастью, физически они не пострадали.

Напомним, что в последние годы жертвами ограблений стали ряд звездных футболистов - Карим Бензема, Каземиро, Ки-Ян Гувер, Рис Джеймс, Артуро Видаль и Рахим Стерлинг. Последний даже по такой причине покинул расположение сборной Англии во время ЧМ-2022.

Что известно о Сеаде Колашинаце