Останнім часом почастішали випадки пограбування маєтків футболістів. Черговою жертвою став новий одноклубник Руслана Маліновського.
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У будинку перебувала родина футболіста
Сталось це прямо під час матчу 1/16 Кубка Франції, коли Марсель вдома приймав Ренн. Нагадаємо, що поєдинок закінчився мінімальною перемогою "провансальців" 1:0 завдяки єдиному голу Маттео Гендузі.
У той момент Сеад Колашинац перебував на футбольному полі, адже відіграв усі 90 хвилин за Марсель, куди перейшов у січні 2022 року.
Наразі невідомо, на яку суму зловмисники вкрали цінних речей у футболіста. У момент злочину вдома перебували дружина та донька Колашинаца, які отримали серйозний шок. На щастя, фізично вони не постраждали.
Нагадаємо, що протягом останніх років жертвами пограбувань стала низка зіркових футболістів – Карім Бензема, Каземіро, Кі-Ян Гувер, Ріс Джеймс, Артуро Відаль та Рахім Стерлінг. Останній навіть через таку причину покинув розташування збірної Англії під час ЧС-2022.
Що відомо про Сеада Колашинаца
- 29-річний футболіст, який виступає на позиції лівого захисника.
- Розпочинав дорослу кар'єру у "молодіжці" Карлсруе. Також пограв в академіях Хоффенхайма, Штутгарта та Шальке.
- У 2012-му розпочав грати за "основу" Шальке, за яку виступав протягом 5 років.
- У 2017-му Сеад перейшов у лондонський Арсенал, але не закріпився в основі "канонірів". Тому був відданий назад в оренду у німецький клуб.
- Після закінчення оренди повернувся у Лондон, пробув там шість місяців та став повноцінним футболістом Марселя.
- У поточному сезоні Колашинац провів 21 матч, у яких відзначився 3 голами та 1 асистом.