Останнім часом почастішали випадки пограбування маєтків футболістів. Черговою жертвою став новий одноклубник Руслана Маліновського.

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У будинку перебувала родина футболіста

Сталось це прямо під час матчу 1/16 Кубка Франції, коли Марсель вдома приймав Ренн. Нагадаємо, що поєдинок закінчився мінімальною перемогою "провансальців" 1:0 завдяки єдиному голу Маттео Гендузі.

У той момент Сеад Колашинац перебував на футбольному полі, адже відіграв усі 90 хвилин за Марсель, куди перейшов у січні 2022 року.

Наразі невідомо, на яку суму зловмисники вкрали цінних речей у футболіста. У момент злочину вдома перебували дружина та донька Колашинаца, які отримали серйозний шок. На щастя, фізично вони не постраждали.

Нагадаємо, що протягом останніх років жертвами пограбувань стала низка зіркових футболістів – Карім Бензема, Каземіро, Кі-Ян Гувер, Ріс Джеймс, Артуро Відаль та Рахім Стерлінг. Останній навіть через таку причину покинув розташування збірної Англії під час ЧС-2022.

Що відомо про Сеада Колашинаца