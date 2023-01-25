В середине января в печати появилась информация о возможном возвращении Нойко в Украину. Вроде бы 30-летний футболист пополнит опорную зону одесского Черноморца.

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Возвращение "кормильца" не будет

Однако теперь появились слухи. Александр Ноек действительно покинет Маккаби Бней-Рейне зимой 2023 года, за который выступает сегодня. Но точно не вернется в Украину. Футболист не рассматривает варианты продолжения карьеры на Родине.

Факт по статистике! В текущем сезоне провел 15 матчей, в которых не отличался результативными действиями.

Ноек заинтересован в выступлениях в чемпионатах Польши или Казахстана.

Действительно, Ноек не был бы желанным футболистом для украинского болельщика. В течение 2016-2022 годов украинский футболист катался по клубам, представляющим враждебные страны Россию и Беларусь. Впервые неправильный выбор Ноек сделал, когда 11 марта 2016 перешел из харьковского Металлиста в минское Динамо.

После чего Александр успел поиграть за ряд команд – брестское Динамо, российский Оренбург и белорусское Движение.

Хотя Ярослав Ракицкий, который недавно вернулся в донецкий Шахтер после вояжа в российский Зенит, не побоялся критики со стороны украинских футбольных фанатов.

Интересно, что ранее в СМИ фигурировала информация, что якобы Ноек готов сменить гражданство на белорусское, чтобы не считаться легионером в российском чемпионате. Однако по данным Transfermarkt, уроженец Херсона продолжает быть владельцем украинского паспорта

К слову. В Украине Ноек выступал не только за Металлист. К 2016 году Александр успел поиграть за разные возрастные команды Шахтера, Закарпатья, Металлист-2 и донецкий Металлург. Также поиграл за родные возрастные категории сборной Украины, но до главной команды страны так и не добрался. Даже успел побыть капитаном "молодежки".