В середине января в печати появилась информация о возможном возвращении Нойко в Украину. Вроде бы 30-летний футболист пополнит опорную зону одесского Черноморца.
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Возвращение "кормильца" не будет
Однако теперь появились слухи. Александр Ноек действительно покинет Маккаби Бней-Рейне зимой 2023 года, за который выступает сегодня. Но точно не вернется в Украину. Футболист не рассматривает варианты продолжения карьеры на Родине.
Ноек заинтересован в выступлениях в чемпионатах Польши или Казахстана.
Действительно, Ноек не был бы желанным футболистом для украинского болельщика. В течение 2016-2022 годов украинский футболист катался по клубам, представляющим враждебные страны Россию и Беларусь. Впервые неправильный выбор Ноек сделал, когда 11 марта 2016 перешел из харьковского Металлиста в минское Динамо.
После чего Александр успел поиграть за ряд команд – брестское Динамо, российский Оренбург и белорусское Движение.
Хотя Ярослав Ракицкий, который недавно вернулся в донецкий Шахтер после вояжа в российский Зенит, не побоялся критики со стороны украинских футбольных фанатов.
Интересно, что ранее в СМИ фигурировала информация, что якобы Ноек готов сменить гражданство на белорусское, чтобы не считаться легионером в российском чемпионате. Однако по данным Transfermarkt, уроженец Херсона продолжает быть владельцем украинского паспорта