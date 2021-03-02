Топ-5 голов февраля в УПЛ: видео
В феврале 2021 года украинские клубы сыграли сразу три тура УПЛ. Но пятерка лучших голов была забита в последнем из них.
Источник:УПЛ
26 – 28 февраля сыграли 16-й тур УПЛ. Ничья была зафиксирована лишь в одном матче – Мариуполь в конце встречи спасся от поражения Днепр-1. Хоть этот матч был домашним для азовского клуба, сыграли матч на "Днепр-арена".
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В еще двух матчах победители были определены благодаря голам уже в компенсированное арбитром время. Гол Кухаревича на 90+6 минуте принес победу Руху, и Иванисеня отличился в матче с Шахтером на 90+4 минуте.
По итогам матчей февраля, в УПЛ назвали лучшие голы за этот месяц
- Тотовицкий, Десна – Ингулец
- Кухаревич, Колос – Рух
- Тилль, Ворскла – Александрия
- Нкенг, Минай – Олимпик
- Иванисеня, Шахтер – Заря
Смотрите видео лучших голов февраля в УПЛ
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