В феврале 2021 года украинские клубы сыграли сразу три тура УПЛ. Но пятерка лучших голов была забита в последнем из них.

26 – 28 февраля сыграли 16-й тур УПЛ. Ничья была зафиксирована лишь в одном матче – Мариуполь в конце встречи спасся от поражения Днепр-1. Хоть этот матч был домашним для азовского клуба, сыграли матч на "Днепр-арена".

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В еще двух матчах победители были определены благодаря голам уже в компенсированное арбитром время. Гол Кухаревича на 90+6 минуте принес победу Руху, и Иванисеня отличился в матче с Шахтером на 90+4 минуте.

По итогам матчей февраля, в УПЛ назвали лучшие голы за этот месяц

Тотовицкий , Десна – Ингулец

, – Ингулец Кухаревич , Колос – Рух

, Колос – Тилль , Ворскла – Александрия

, – Александрия Нкенг , Минай – Олимпик

, Минай – Иванисеня, Шахтер – Заря

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