Это не футбол, можно уснуть: Маркевич жестко раскритиковал Шахтер
Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о поражении Шахтера от Зари (0:1) в 16-м туре УПЛ.
Источник:1927.kiev.ua
Маркевич отметил, что Шахтер показывает очень хилую игру в УПЛ.
Смотрите также Как Заря в меньшинстве забила победный гол в ворота Шахтера на 90+4 минуте: видео
Шахтер создает только один момент, при этом имея преимущество в контроле мяча. "Горняки" играют поперек поля, им тяжело забивать голы, нет скоростных атак. Ясно, что Заря играла от обороны, и ей было непросто пройти. Таких футболистов, как у Шахтера, у них нет, но свой момент они нашли и реализовали. Честно говоря, нельзя играть, как играет Шахтер. Это не футбол – можно заснуть,
– сказал он.
Шахтер – Заря: итог
- Луганская команда поднялась на третье место в турнирной таблице. И сократила отставание от Шахтера до четырех очков.
- Кроме того, у Зари еще матч в запасе.
- Заря выиграла шесть подряд матчей в УПЛ.
- Шахтер впервые в этом сезоне проиграл в УПЛ. И в целом прервал свою беспроигрышную серию в чемпионате, которая длилась почти год. Последний раз "горняки" проигрывала 15 марта 2020 года. И проиграли тогда именно Заре.
Поделиться новостью