Украинский тренер Мирон Маркевич высказался о поражении Шахтера от Зари (0:1) в 16-м туре УПЛ.

Маркевич отметил, что Шахтер показывает очень хилую игру в УПЛ.

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Шахтер создает только один момент, при этом имея преимущество в контроле мяча. "Горняки" играют поперек поля, им тяжело забивать голы, нет скоростных атак. Ясно, что Заря играла от обороны, и ей было непросто пройти. Таких футболистов, как у Шахтера, у них нет, но свой момент они нашли и реализовали. Честно говоря, нельзя играть, как играет Шахтер. Это не футбол – можно заснуть,

– сказал он.

Шахтер – Заря: итог