Колишній наставник збірної України Мирон Маркевич назвав, кого вважає найкращим на даний момент серед гравців київського Динамо.

За словами Мирона Богдановича, "динамівець" Віталій Буяльський заслужив виклик у збірну України.

Дивіться також Топ-5 голів лютого в УПЛ: відео

Подивимося, як збереться збірна в цьому місяці. Віталій зараз дійсно добре виглядає. Не виключено, що його викличуть до збірної України. Так, як Буяльський зараз грає – він є найкращим гравцем в Динамо,

– сказав Маркевич.

До слова. В поточному сезоні Прем'єр-ліги Бульяський у всіх турнірах зіграв 21 матч, в яких забив 5 голів і віддав 7 гольових передач.

Маркевич розкритикував Шахтар

Також Мирон Маркевич висловився про поразку Шахтаря від Зорі (0:1) в 16-му турі УПЛ.

"Шахтар створює лише один момент, при цьому маючи перевагу у контролі м'яча. "Гірники" грають поперек поля, їм важко забивати голи, немає швидкісних атак. Ясно, що Зоря грала від оборони і їй було непросто пройти. Таких футболістів, як у Шахтаря, у них немає, але свій момент вони знайшли і реалізували. Чесно кажучи, не можна грати, як грає Шахтар. Це не футбол – можна заснути", – сказав він.