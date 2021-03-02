Повинні викликати в збірну: Маркевич назвав найкращого гравця Динамо
Колишній наставник збірної України Мирон Маркевич назвав, кого вважає найкращим на даний момент серед гравців київського Динамо.
Джерело:1927.kiev.ua
За словами Мирона Богдановича, "динамівець" Віталій Буяльський заслужив виклик у збірну України.
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Подивимося, як збереться збірна в цьому місяці. Віталій зараз дійсно добре виглядає. Не виключено, що його викличуть до збірної України. Так, як Буяльський зараз грає – він є найкращим гравцем в Динамо,
– сказав Маркевич.
Маркевич розкритикував Шахтар
Також Мирон Маркевич висловився про поразку Шахтаря від Зорі (0:1) в 16-му турі УПЛ.
"Шахтар створює лише один момент, при цьому маючи перевагу у контролі м'яча. "Гірники" грають поперек поля, їм важко забивати голи, немає швидкісних атак. Ясно, що Зоря грала від оборони і їй було непросто пройти. Таких футболістів, як у Шахтаря, у них немає, але свій момент вони знайшли і реалізували. Чесно кажучи, не можна грати, як грає Шахтар. Це не футбол – можна заснути", – сказав він.
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