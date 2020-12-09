Шахтер и Интер в среду, 9 декабря, сыграют матч Лиги чемпионов. Это будет решающая игра для обеих команд.

Оба тренера на этот матч выпускают максимально возможный боевой состав из тех игроков, которые могут сыграть. Ведь каждая команда стремится победить, чтобы выйти в следующий раунд Лиги чемпионов.

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Шахтер в этом матче не может рассчитывать на своего главного бомбардира Жуниора Мораеса, который получил травму в предыдущем матче Лиги чемпионов против Реала. Также не сыграет Сергей Кривцов.

Есть потери и у Интера. Вне игры оказались Артуро Видаль и Матиас Весино.

Интер: Ханданович, Шкриняр, де Врей, Бастони, Хакими, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг, Мартинес, Лукаку.

Запасные: Станкович, Раду, Санчес, Коларов, Сенси, Раноккья, Перишич, Эриксен, Д'Амброзио, Дармиан.

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Тете, Коваленко, Марлос, Тайсон.

Запасные: Шевченко, Пятов, Хочолава, Сиприано, Болбат, Антонио, Соломон, Патрик, Судаков, Дентинью, Вьюнник.