Шахтар та Інтер у середу, 9 грудня, зіграють матч Ліги чемпіонів. Це буде вирішальна гра для обох команд.

Обидва тренери на цей матч випускають максимально можливий бойовий склад з тих гравців, які можуть зіграти. Адже кожна команда прагне перемогти, що вийти у наступний раунд Ліги чемпіонів.

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Шахтар в цьому матчі не може розраховувати на свого головного бомбардира Жуніора Мораеса, який отримав травму в попередньому матчі Ліги чемпіонів проти Реалу. Також не зіграє Сергій Кривцов.

Є втрати й в Інтера. Поза грою опинилися Артуро Відаль та Матіас Весіно.

Інтер: Хандановіч, Шкріняр, де Врей, Бастоні, Хакімі, Барелла, Брозовіч, Гальярдіні, Янг, Мартінес, Лукаку.

Запасні: Станковіч, Раду, Санчес, Коларов, Сенсі, Ранокк'я, Перішіч, Еріксен, Д'Амброзіо, Дарміан.

Шахтар: Трубін, Додо, Бондар, Вітао, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Тете, Коваленко, Марлос, Тайсон.

Запасні: Шевченко, Пятов, Хочолава, Сіпріано, Болбат, Антоніо, Соломон, Патрік, Судаков, Дентінью, В'юнник.