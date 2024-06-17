В рамках первого тура группового раунда чемпионата Европы 2024 сборная Украины проиграла национальной команде Румынии со счетом 0:3. И это несмотря на то, что на стадионе "Альянц-Арена" команду Сергея Реброва поддерживали много болельщиков, пишет 24 Канал.

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Болельщики в унисон с игроками сборной исполнили гимн Украины

Общая вместимость стадиона в Мюнхене составляет 69 901 зрителя. И такое впечатление, будто каждый из присутствующих пел государственный гимн Украины перед матчем. Послушайте сами.

Видео гимна Украины перед матчем против Румынии

Напомним, сборная Украины по футболу потерпела самое болезненное поражение под руководством тренера Сергея Реброва, проиграв Румынии со счетом 0:3 на Евро-2024.

Важно. Несмотря на это поражение, "сине-желтые" сохраняют шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы. В 1/8 финала пройдут по две лучшие команды каждого из квартетов, а также четыре лучшие сборные, занявшие в группах третьи места.

Также в нашей группе есть команды Бельгии и Словакии. Прямо сейчас они проводят очный поединок, а мы ведем подробную текстовую онлайн-трансляцию.

Именно против словаков сборная Украины проведет следующий матч, который состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.