В первом туре группового раунда чемпионата Европы 2024 сборная Украины уступила национальной команде Румынии со счетом 0:3. Это был стартовый матч "сине-желтых" на турнире, пишет 24 Канал.

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Наиболее болезненное поражение Реброва

Это поражение является крупнейшим для сборной Украины под руководством Сергея Реброва. До этого нынешний главный тренер во главе сборной не проигрывал с разницей в три гола.

Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. За год работы под его руководством "сине-желтые" провели 14 матчей, в которых одержали 7 побед и 4 раза сыграли вничью.

Кстати. Поражение от Румынии является третьим для украинской сборной при руководстве Реброва. Следующий матч сборная Украины проведет 21 июня против Словакии.

Также сегодня, 17 июня, в 19:00 по Киеву встретятся соперники Украины и Румынии по группе – Бельгия и Словакия, которые также сыграют стартовый матч на Евро-2024.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 пройдут по две лучшие команды каждого из квартетов, а также четыре лучшие команды, занявшие в группах третьи места.