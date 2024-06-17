В рамках первого тура группового раунда чемпионата Европы 2024 национальные сборные Румынии и Украины проводят очный поединок. Встреча проходит в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена", пишет 24 Канал.

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Все голы матча Румыния – Украина

На 30-й минуте соперники команды Сергея Реброва неожиданно открыли счет. Лунин ошибся при выносе от ворот, румыны вывели на удар Станчу, а тот положил мяч в девятку.

Видео гола Станчу

Также сегодня, 17 июня, в 19:00 по Киеву встретятся соперники Украины и Румынии по группе – Бельгия и Словакия, которые также сыграют стартовый матч на Евро-2024.

Следующий матч команда Сергея Реброва проведет 21 июня против Словакии. Стартовый свисток раздастся в 16:00.

Румыния, в свою очередь, во втором туре будет играть против Бельгии. Эта встреча начнется в 22.00 в субботу, 22 июня.