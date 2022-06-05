Камбосос: Ніхто інший не зміг би зробити щось подібне
Девін Хейні є новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Австралійський Мельбурн став щасливим містом для американського боксера, а рідні трибуни не допомогли Джорджу Камбососу.
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Хейні за одноголосним рішенням суддів здобув перемогу, яку з гідність прийняв Камбосос. Після оголошення результатів австралієць заговорив про реванш.
У контракті бою був прописаний такий пункт, а другу зустріч теж повинна прийняти Австралія. Однак реванш міг відбутись лише за тієї умови, якщо Джордж програє, що він і зробив. Тому реваншу бути. Другий бій між Камбососом та Хейні може відбутись до кінця 2022 року.
До кінця листопада ми повторимо це. Я завдав йому удару. Ніхто інший не зміг би зробити щось подібне. Для нього, Лопеса та Ломаченка було дуже забагато політики. Давайте це зробимо. Даймо вболівальникам чудову боротьбу,
– заявив австралійський боксер.
Головне про бій Камбосос – Хейні
- Перед поєдинком між боксерами спалахнула словесна перепалка під час пресконференції.
- Камбосос й взагалі міг не вийти на ринг. На традиційній процедурі зважування Джорджу довелось знімати спіднє, щоб вкластись у вагові рамки.
- На рингу Хейні теж мав цікавіший вигляд, що також не могли не помітити судді, які одноголосно віддали перемогу Девіну – 116:112, 118:110, 116:112.
- Цікаво, що суперником австралійця міг бути аж ніяк не Хейні. Спочатку Ломаченко повинен був вийти на ринг проти вже колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, але відмовився від поєдинку. Василь залишився захищати Україну від Росії, яка 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення у нашу країну.