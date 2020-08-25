"Днепр" получил место проведения матча квалификации баскетбольной Лиги чемпионов
В этом сезоне ФИБА изменила правила квалификации баскетбольной Лиги чемпионов. При этом сделала это уже после жеребьевки. Поэтому единственный представитель Украины в этом турнире, "Днепр", будет вынужден провести международные матчи за рубежом.
Во время жеребьевки квалификации баскетбольной Лиги чемпионов, "Днепру" в соперники выпал "Донар Гронинген". Команды должны были сыграть дома и на выезде, чтобы определить победителя пары. Во втором круге квалификации эта команда должна сыграть с победителем пары "Керавнос" – "Ираклис". Это тоже должно было быть двухматчевое противостояние.
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Однако в ФИБА приняли решение вместо этого провести мини-турнир по формату финала четырех, где победитель пары определялся бы в одном матче. А сами матчи провести в одном городе.
Таким городом выбрали столицу Кипра Никосию. Первый матч "Днепр" там сыграет 22 сентября. Финал состоится 24 сентября. Победитель этого матча сыграет в группе Лиги чемпионов. Там будет восемь команд, семь из которых уже известны:
- "Касадемонт Сарагоса" (Испания),
- "ЭРА Нимбурк" (Чехия),
- "Фалко Вулкано Сомбатхей" (Венгрия),
- "ДЖА Дидон" (Франция),
- "Нижний Новгород" (Россия),
- "Старт Люблин" (Польша),
- "Тофас Стамбул" (Турция).
Если "Днепр" не сможет пройти квалификацию Лиги чемпионов, то команда сыграет в Кубке Европы. Там также выступят еще два украинских клуба – "Киев-Баскет" и "Прометей".