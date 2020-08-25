В этом сезоне ФИБА изменила правила квалификации баскетбольной Лиги чемпионов. При этом сделала это уже после жеребьевки. Поэтому единственный представитель Украины в этом турнире, "Днепр", будет вынужден провести международные матчи за рубежом.

Во время жеребьевки квалификации баскетбольной Лиги чемпионов, "Днепру" в соперники выпал "Донар Гронинген". Команды должны были сыграть дома и на выезде, чтобы определить победителя пары. Во втором круге квалификации эта команда должна сыграть с победителем пары "Керавнос" – "Ираклис". Это тоже должно было быть двухматчевое противостояние.

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Однако в ФИБА приняли решение вместо этого провести мини-турнир по формату финала четырех, где победитель пары определялся бы в одном матче. А сами матчи провести в одном городе.

Таким городом выбрали столицу Кипра Никосию. Первый матч "Днепр" там сыграет 22 сентября. Финал состоится 24 сентября. Победитель этого матча сыграет в группе Лиги чемпионов. Там будет восемь команд, семь из которых уже известны:

"Касадемонт Сарагоса" (Испания),

"ЭРА Нимбурк" (Чехия),

"Фалко Вулкано Сомбатхей" (Венгрия),

"ДЖА Дидон" (Франция),

"Нижний Новгород" (Россия),

"Старт Люблин" (Польша),

"Тофас Стамбул" (Турция).

Если "Днепр" не сможет пройти квалификацию Лиги чемпионов, то команда сыграет в Кубке Европы. Там также выступят еще два украинских клуба – "Киев-Баскет" и "Прометей".