"Дніпро" отримав місце проведення матчу кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів
В цьому сезоні ФІБА змінила правила кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів. При цьому зробила це вже після жеребкування. Тож єдиний представник України в цьому турнірі, "Дніпро", буде змушений провести міжнародні матчі за кордоном.
Під час жеребкування кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів, "Дніпру" в суперники випав "Донар Гронінген". Команди мали зіграти вдома та на виїзді, щоб визначити переможця пари. У другому колі кваліфікації ця команда мала б зіграти з переможцем пари "Керавнос" – "Іракліс". Це теж мало бути двоматчеве протистояння.
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Однак в ФІБА прийняли рішення замість цього провести мінітурнір за форматом фіналу чотирьох, де переможець пари визначався б в одному матчі. А самі матчі провести в одному місті.
Таким містом обрали столицю Кіпру Нікосію. Перший матч "Дніпро" там зіграє 22 вересня. Фінал відбудеться 24 вересня. Переможець цього матчу зіграє у групі Ліги чемпіонів. Там буде вісім команд, сім з яких вже відомі:
- "Касадемонт Сарагоса" (Іспанія),
- "ЕРА Німбурк" (Чехія),
- "Фалко Вулкано Сомбатхей" (Угорщина),
- "ДЖА Дідон" (Франція),
- "Нижній Новгород" (Росія),
- "Старт Люблін" (Польща),
- "Тофас Бурса" (Туреччина).
Якщо "Дніпро" не зможе пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів, то команда зіграє у Кубку Європи. Там також виступлять ще два українські клуби – "Київ-Баскет" та "Прометей".