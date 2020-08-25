В цьому сезоні ФІБА змінила правила кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів. При цьому зробила це вже після жеребкування. Тож єдиний представник України в цьому турнірі, "Дніпро", буде змушений провести міжнародні матчі за кордоном.

Під час жеребкування кваліфікації баскетбольної Ліги чемпіонів, "Дніпру" в суперники випав "Донар Гронінген". Команди мали зіграти вдома та на виїзді, щоб визначити переможця пари. У другому колі кваліфікації ця команда мала б зіграти з переможцем пари "Керавнос" – "Іракліс". Це теж мало бути двоматчеве протистояння.

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Однак в ФІБА прийняли рішення замість цього провести мінітурнір за форматом фіналу чотирьох, де переможець пари визначався б в одному матчі. А самі матчі провести в одному місті.

Таким містом обрали столицю Кіпру Нікосію. Перший матч "Дніпро" там зіграє 22 вересня. Фінал відбудеться 24 вересня. Переможець цього матчу зіграє у групі Ліги чемпіонів. Там буде вісім команд, сім з яких вже відомі:

"Касадемонт Сарагоса" (Іспанія),

"ЕРА Німбурк" (Чехія),

"Фалко Вулкано Сомбатхей" (Угорщина),

"ДЖА Дідон" (Франція),

"Нижній Новгород" (Росія),

"Старт Люблін" (Польща),

"Тофас Бурса" (Туреччина).

Якщо "Дніпро" не зможе пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів, то команда зіграє у Кубку Європи. Там також виступлять ще два українські клуби – "Київ-Баскет" та "Прометей".