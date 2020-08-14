Пару кроссовок легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 615 тысяч долларов.

Об этом сообщает AFP. Кроссовки модели Air Jordan 1 фирмы Nike Майкл Джордан носил во время выставочного матча в 1985 году в Италии.

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Тогда во время игры баскетболист набрал 30 очков в красно-черной спортивной обуви 47,5 размера.

Этот лот побил рекорд, установленный при продаже пары кроссовок Джордана в мае – тогда обувь баскетболиста, в которой он играл дебютный сезон, ушла с молотка на аукционе Sotheby's за 560 тысяч долларов.

Всего аукционный дом Christie's продал девять пар обуви Майкла Джордана, чтобы отпраздновать его 14-летнюю карьеру в команде.

Что известно о Майкле Джордане

Майкл Джордан считается лучшим баскетболистом в истории. В 1980 и 1990-х годах он стал иконой в этом виде спорта и помог поднять популярность Национальной баскетбольной лиги (НБА) во всем мире.

К личности Майкла Джордана снова возродили интерес после того, как на сервисе Netflix вышел документальный мини-сериал Последний танец (The Last Dance). В нем рассказывается о карьере Джордана в "Чикаго Буллз".