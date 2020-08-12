СК "Днепр-1" объявил о подписании контракта с очередным новичком. Ряды днепровского клуба пополнил вратарь Богдан Сарнавский.

Как сообщает сайт СК "Днепр-1", 25-летний голкипер заключил контракт сроком на 3 года.

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Сарнавский перешел в" Днепр-1 "из ПФК "Львов". Контракт Богдана с львовянами действовал до конца 2020 года.

Пока детали трансфера не сообщаются, поэтому не известно, на каких условиях Сарнавский присоединился к новому клубу.

По данным специализированного портала Transfermarkt, цена Богдана составляет 300 тысяч евро.

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Что известно о Сарнавском?

Богдан – воспитанник "Динамо" (Киев). Выступал за киевский Арсенал, донецкий "Шахтер", российскую "Уфу", полтавскую "Ворсклу" и ровненский "Верес".

В предыдущем сезоне Сарнавский защищал цвета ПФК "Львов", за который он играл с лета 2018 года.

За львовян в сезоне 2019/2020 Богдан провел 26 матчей. В его активе 6 матчей на ноль.

За плечами вратаря более 70 матчей за молодежную и юношеские сборные Украины разных возрастных групп.