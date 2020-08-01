Украинский защитник "Динамо" Владислав Дубинчак следующий сезон проведет в составе "Днепра-1". Он отправится в аренду в клуб из Днепра.

Об арендном соглашении футболиста сообщил агент Александр Карпов в своем Instagram.

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Новый вызов

Похоже, Дубинчак не входит в планы нового тренерского штаба киевлян. Арендное соглашение между "Днепром-1" и "Динамо" рассчитано на год.

Агент не сомневается, что Владислав станет один из лидеров команды.