"Днепр-1" официально арендовал у "Динамо" Дубинчака
Украинский защитник "Динамо" Владислав Дубинчак следующий сезон проведет в составе "Днепра-1". Он отправится в аренду в клуб из Днепра.
Об арендном соглашении футболиста сообщил агент Александр Карпов в своем Instagram.
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Новый вызов
Похоже, Дубинчак не входит в планы нового тренерского штаба киевлян. Арендное соглашение между "Днепром-1" и "Динамо" рассчитано на год.
Агент не сомневается, что Владислав станет один из лидеров команды.
- Сезон 2019/20 Владислав также провел в аренде, защищая цвета львовских "Карпат".
- Дебютировал за "львов" в начале августа в матче второго тура Премьер-лиги против донецкого "Шахтера".
- Дубинчак сыграл 20 поединков в составе "львов", не отметившись результативными действиями.