СК "Дніпро-1" оголосив про підписання контракту з черговим новачком. Лави дніпровського клубу поповнив воротар Богдан Сарнавський.

Як повідомляє сайт СК "Дніпро-1", 25-річний голкіпер уклав контракт терміном на 3 роки.

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Сарнавський перейшов у "Дніпро-1" з ПФК "Львів". Контракт Богдана з львів'янами був чинний до кінця 2020 року.

Наразі деталі трансферу не повідомляються, тому не відомо, на яких умовах Сарнавський приєднався до нового клубу.

За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, ціна Богдана складає 300 тисяч євро.

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Що відомо про Сарнавського?

Богдан – вихованець "Динамо" (Київ). Виступав за київський Арсенал, донецький "Шахтар", російську "Уфу", полтавську "Ворсклу" та рівненський "Верес".

У попередньому сезоні Сарнавський захищав кольори ПФК "Львів", за який він грав з літа 2018 року.

За львів'ян у сезоні 2019/2020 Богдан провів 26 матчів. У його активі 6 матчів "на нуль".

За плечима воротаря понад 70 матчів за молодіжну та юнацькі збірні України різних вікових груп.