Днепр-1 узнал первого соперника в квалификации ЛЧ
Состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Соперником украинского клуба стал титулованный греческий Панатинаикос.
Команде Александра Кучера выпал очень титулованный соперник из Греции. Это будет первый соперник обновленного Днепра-1 в дебютном сезоне в Лиге чемпионов, пишет 24 Канал.
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Титулованный соперник из Греции
Подопечные Кучера квалифицировались в Лигу чемпионов по результатам выступлений в УПЛ. Днепряне заняли второе место в УПЛ, отобравшись впервые в истории в ЛЧ.
Участие в Лиге чемпионов Днепр-1 начнет со второго раунда квалификации. Перед жеребьевкой днепряне попали в корзину сеяных команд с бельгийским Генком и имели всего два варианта среди соперников. Это швейцарский Серветт и греческий Панатинаикос.
Именно вторые и достались в соперники днепрянам.Важно. Первый поединок с греками состоится 25/26 июля, а ответный матч – 1/2 августа.