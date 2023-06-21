Футбольный клуб Звягель объявил имя нового главного тренера команды. Им стал известный украинский тренер и бывший футболист сборной Украины – Юрий Максимов.

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Тренерство ближе специалисту

В начале месяца уже ходили слухи, что бывший тренер Ворсклы может поменять директорскую должность в Полесье на работу главным тренером в Звягеле. Так и вышло. Клуб из Житомирской области представил Максимова игрокам и объявил тренерский штаб специалиста.

Каждая команда под руководством Максимова сильнее. Это топ-тренер, которого рады были бы видеть в каждой, подчеркиваю – в каждой команде украинской Премьер-лиги. Для нас честь, что отныне Максимов – главный тренер Звягеля,

– сообщил президент клуба Дмитрий Костюк.

Старшим тренером в штабе Юрия Максимова будет Сергей Ревут, тренер вратарей – Николай Медин, еще одним тренером команды назначен Николай Ищенко.



Презентация тренерского штаба Звягеля / Фейсбук ПФК Звягель

Будем вместе работать над тем, чтобы каждый игрок Звягеля прогрессировал. Моя дверь для вас всегда открыта, можете обращаться по любым вопросам. Наша цель – открыть для вас дверь в большой футбол на самый высокий уровень,

– обратился к футболистам главный тренер Звягеля Юрий Максимов.

Отметим. Звягель занял пятое место по итогам сезона-2022/2023 во Второй лиге Украины. За 18 туров клуб набрал 32 балла.

Тренерская карьера Максимова