Команді Олександра Кучера випав дуже титулований суперник із Греції. Це буде перший екзамен оновленого Дніпра-1 у дебютному сезоні в Лізі чемпіонів, пише 24 Канал.
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Титулований суперник із Греції
Підопічні Кучера кваліфікувалися в Лігу чемпіонів за результатами виступів в УПЛ. Дніпряни посіли друге місце в УПЛ, відібравшись уперше в історії в ЛЧ.
Участь у Лізі чемпіонів Дніпро-1 розпочне з другого раунду кваліфікації. Перед жеребкуванням дніпряни потрапили до кошику сіяних команд з бельгійським Генком і мали лише два варіанти серед суперників. Це швейцарський Серветт та грецький Панатінаїкос.
Саме другі і дісталися у суперники дніпрянам.