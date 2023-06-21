Команді Олександра Кучера випав дуже титулований суперник із Греції. Це буде перший екзамен оновленого Дніпра-1 у дебютному сезоні в Лізі чемпіонів, пише 24 Канал.

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Титулований суперник із Греції

Підопічні Кучера кваліфікувалися в Лігу чемпіонів за результатами виступів в УПЛ. Дніпряни посіли друге місце в УПЛ, відібравшись уперше в історії в ЛЧ.

Участь у Лізі чемпіонів Дніпро-1 розпочне з другого раунду кваліфікації. Перед жеребкуванням дніпряни потрапили до кошику сіяних команд з бельгійським Генком і мали лише два варіанти серед суперників. Це швейцарський Серветт та грецький Панатінаїкос.

Саме другі і дісталися у суперники дніпрянам.

Важливо. Перший поєдинок з греками відбудеться 25/26 липня, а матч-відповідь – 1/2 серпня.