В четверг, 17 августа, Днепр-1 сыграет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против пражской Славии. Номинально домашнюю встречу "спортклубовцы" проведут в словацком Кошице.

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Кадровый ребус Кучера

В первом матче представитель Чехии получил солидное преимущество в три мяча, что позволяет Славии чувствовать себя уверенно. В отличии от соперника тренерский штаб днепрян испытывает существенные кадровые проблемы. Александр Кучер не сможет рассчитывать в ответственном поединке на нескольких ведущих футболистов.

Из-за красной карточки игру пропустит Владимир Танчик, а из-за травм вне заявки оказались вратарь Евгений Волынец, защитник Денис Мирошниченко и вингер Максим Третьяков. Однако на этом неприятности не иссякают.

По сообщению ТаТоТаке, на последних предматчевых тренировках мышечные повреждения получили Доминго Бланко и Владимир Адамюк. Так что в сегодняшнем матче оба игрока основы не смогут принять участие.

Кроме того, вернувшийся из аренды бразилец Фелипе Пирес не был заявлен на еврокубки. Таким образом, Александр Кучер может надеяться лишь на невероятную самоотдачу оставшихся в его обойме игроков.

Важно! Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы Днепр-1 – Славия начнется в 21:00 по киевскому времени. Игру в прямом эфире будут транслировать украинские телеканалы.