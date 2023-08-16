Днепр-1 получил возможность в нынешнем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Но не сумел преодолеть второй раунд квалификации, поэтому вылетел в Лигу Европы. Но и в этом турнире у днепрян есть мало шансов попасть в групповой этап, ведь уступили в первом матче чешской Славии с разгромным счетом 3:0. При этом третий гол украинская команда пропустила, играя в большинстве.

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Теперь 17 августа Днепр-1 сыграет ответный матч против Славии. Эта игра состоится в словацком Кошице и начнется в 21:00.

Днепр-1 нужно побеждать с разницей в четыре гола, чтобы проходить в плей-офф квалификации Лиги Европы. Если в основное время Днепр-1 победит с разницей в три гола, то игра перейдет в овер-тайм. Другие результаты матча (в том числе победа с разницей в один или два гола) означают вылет украинской команды с квалификации Лиги Европы.

Если Днепр-1 сможет пройти Славию, то в плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против другой украинской команды – луганской Зари. Если вылетит, то продолжит свое выступление в квалификации Лиги конференций, где за место в групповом этапе придется сыграть против победителя пары Лех (Познань, Польша) – Спартак (Трнава, Словакия).

Матч Днепр-1 – Славия смотреть онлайн можно будет на ютуб-канале FootballHub. Онлайн-трансляция матча Днепр-1 – Славия также будет доступна на сайте 24 канала. В прямом эфире игру будет транслировать телеканал УНИАН.

Днепр-1 – Славия онлайн-трансляция