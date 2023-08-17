У четвер, 17 серпня, Дніпро-1 зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти празької Славії. Номінально домашню зустріч "спортклубівці" проведуть у словацькому Кошице.

До теми Дніпро-1 – Славія: онлайн-трансляція вирішального матчу в Лізі Європи

Кадровий ребус Кучера

У першому матчі представник Чехії здобув солідну перевагу у три м'ячі, що дозволяє Славії почуватися впевнено. Натомість тренерський штаб дніпрян має суттєві кадрові проблеми. Олександр Кучер не зможе розраховувати у відповідальному поєдинку на кількох провідних футболістів.

Через червону картку гру пропустить Володимир Танчик, а через травми поза заявкою опинилися воротар Євген Волинець, захисник Денис Мірошниченко та вінгер Максим Третьяков. Проте на цьому неприємності не вичерпуються.

За повідомленням ТаТоТаке, на останніх передматчевих тренуваннях м’язові пошкодження отримали Домінго Бланко та Володимир Адамюк. Тож у сьогоднішньому матчі обидва гравці основи не зможуть взяти участь.

Крім того, бразилець Феліпе Пірес, який повернувся з оренди, не був заявлений на єврокубки. Таким чином, Олександр Кучер може сподіватися лише на неймовірну самовіддачу гравців, які залишилися в його обоймі.

Важливо! Матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи Дніпро-1 – Славія розпочнеться о 21:00 за київським часом. Гру в прямому ефірі транслюватимуть українські телеканали.