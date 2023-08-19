Металлист 1925 – Минай 1:0

Гол: Дмитренко, 71.

В эти выходные в чемпионате Украины проходят игры 4 тура сезона 2023-2024. В одном из матчей субботу встретились аутсайдеры сезона - Металлист 1925 и Минай, пишет 24 канал.

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В первых турах команды смогли на двоих получить только один балл – Минай сыграл вничью с Днепром-1. Харьковчане же проигрывали в один мяч более статусным соперникам – Шахтеру и Александрии.

Отчетная игра прошла при острой игре со стороны обеих команд, нанеся на двух 20 ударов. Чаще кипера соперника беспокоил Минай, но харьковчане владели игровой инициативой.

Впрочем, судьбу матча решил лишь один гол в середине второго тайма. Хавбек Металлиста 1925 Русин мощно выстрелил издалека и Бандура отразил перед собой.

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Сначала Сидоров добил во вратаря, но с третьей попытки Дмитренко поразил ворота закарпатцев. После этого отыграться Минай уже не смог.

Таким образом, Металлист 1925 наконец побеждает и последним среди команд УПЛ избавляется "нуля" в графе "очка". Через неделю подопечные Эдмара будут противостоять ЛНЗ, тогда как Минай ждет бой с Зарей.

Видеообзор матча Металлист 1925 – Минай: