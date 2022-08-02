В прошлом сезоне чемпионат Украины по футболу не был окончен из-за войны, которую начала россия. Следовательно, итоговые места для участия в еврокубках определялись по тому, на каких позициях команды были в турнирной таблице на момент прекращения УПЛ. Третье место занимал Днепр-1, получивший право выступить в квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает 24 канал.

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Днепр-1 в этом турнире стартует с раунда плей-офф квалификации. Во время жеребьевки не было сеяных или несеянных команд. Днепр-1 попал в "корзину 1".

Соперником украинской команды станет победитель пары АЭК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия). Эти команды между собой сыграют 4 и 11 августа, и тогда определится, кто сыграет против Днепр-1.

Первый матч состоится 18 августа и будет домашним для Днепр-1. Ответный матч – 25 августа. Победитель матча выйдет в групповой этап Лиги Европы. Проигравший вылетит в Лигу конференций.