В минулому сезоні чемпіонат України з футболу не було закінчено через війну, яку розпочала росія. Відтак підсумкові місця для участі в єврокубках визначалися по тому, на яких позиціях команди були в турнірній таблиці на момент припинення УПЛ. Третє місце посідав Дніпро-1, який і отримав право виступити у кваліфікації Ліги Європи. Про це повідомляє 24 канал.

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Дніпро-1 в цьому турнірі стартує з раунду плей-офф кваліфікації. Під час жеребкування не було сіяних чи несіяних команд. Натомість Дніпро-1 потрапив до "кошика 1".

Суперником української команди стане переможець пари АЕК Ларнака (Кіпр) – Партизан (Сербія). Ці команди між собою зіграють 4 та 11 серпня, відтак тоді й визначиться, хто зіграє проти Дніпро-1.

Перший матч відбудеться 18 серпня і буде домашнім для Дніпро-1. Матч-відповідь – 25 серпня. Переможець матчу вийде в груповий етап Ліги Європи. Той, хто програє – вилетить до Ліги конференцій.