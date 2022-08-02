Динамо сыграет в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Соперником киевлян является австрийский Штурм.

Достойно внимания Австрийская преграда: сумеет ли Динамо одолеть Штурм в квалификации Лиги чемпионов

Еще перед первым матчем Динамо – Штурм в УЕФА провели жеребьевку раунда плей-офф. Следовательно, и определился вероятный соперник у победителя пары Динамо – Штурм.

Поскольку пара Динамо – Штурм во время жеребьевки шла путем представителей лиг и была среди несеянных, то и соперниками у них были только две пары, попавшие в число сеяных.

Во время жеребьевки 2 августа победитель пары Динамо – Штурм встретится с победителем пары Бенфика – Мидтьюлланн.

Первый матч состоится 16 или 17 августа, ответный – 23 или 24 августа. Победитель этого противостояния сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Сначала пройти Штурм

Для того чтобы попасть в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, Динамо нужно пройти австрийский Штурм. Первый матч, номинально домашний для Динамо, состоится 3 августа в польском городе Лодзь.

Перед игрой в букмекерской компании Favbet оценили шансы Динамо в матче против Штурма. Предпочитать одну из команд там не решились. Следовательно, ставки на проход Динамо в следующий раунд принимают с коэффициентом 1,95. На проход в следующий раунд Штурма выставили коэффициент 1,87.

Если победитель пары Динамо – Штурм выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, то проигравшая команда вылетает в групповой этап Лиги Европы.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов

Карабах (Азербайджан) / Ференцварош (Венгрия) – Шериф (Молдова) / Виктория (Чехия)

Буде-Глимт (Норвегия) / Жальгирис (Литва) – Лудогорец (Болгария) / Динамо (Хорватия)

Маккаби (Хайфа, Израиль) / Аполлон (Кипр) – Црвена Звезда (Сербия) / Пьюник (Армения)

Копенгаген (Дания) – Трабзонспор (Турция)

Динамо (Украина) / Штурм (Австрия) – Бенфика (Португалия) / Мидтьюлланн (Дания)

Юнион Сент-Жиллуаз (Бельгия) / Рейнджерс (Шотландия) – Монако (Франция) / ПСВ (Нидерланды)