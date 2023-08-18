Днепр-1 усилился бразильским нападающим Маркосом Андре. Молодой футболист мало знаком со взрослым футболом.

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Шанс показать себя

"Спортклубовцы" потеряли лидера коллектива после ухода Артема Довбика, который уже феерирует в Жироне. Днепровский коллектив пытается найти талантливого нападающего. хотя и клуб достаточно требователен, поскольку такие нападающие, как Артем Беседин и Николай Кухаревич днепрянам не подходят.

Сначала, Днепр-1 усилился опытным форвардом Александром Филипповым, который должен закрыть все вопросы коллектива на острие атаки коллектива. А теперь "спортклубовцы" усилились перспективным футболистом, который может вырасти у топового игрока.

Речь идет о 20-летнем Маркосе Андере, который сейчас присоединился к Динпро-1 лишь временно. Дело в том, что нападающий перешел в состояние "спортклубовцев" на правах аренды из бразильского Ретро. У днепровского клуба будет право первоочередного выкупа Маркоса, который будет выступать в украинском клубе под номером 28. Финансовые условия сотрудничества не объявляются.

Маркос Андре / инстаграмм Днепра-1

Кстати говоря. Маркос Андре в Бразилии играл в таких командах как: Кантарейра U-15, Маранао U-17 и Ретро U-20, а прошлый сезон на правах аренд провел в Ред Булл Брагантино U-20, за который отыграл 23 игры, забил 4 гола и отдал 2 ассиста. То есть взрослый футбол для молодого футболиста еще неизведанный мир.