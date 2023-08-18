Дніпро-1 підсилився бразильським нападником Маркосом Андре. Молодий футболіст мало знайомий із дорослим футболом.

Варте уваги "Легко нам не буде": Кучер прокоментував матч зі Славією та оцінив наступного суперника дніпрян

Шанс показати себе

"Спортклубівці" втратили лідера колективу після відходу Артема Довбика, який уже феєрить в Жироні. Дніпровський колектив намагається віднайти талановитого нападника. хоча й клуб є досить вимогливим, оскільки такі нападники, як Артем Бєсєдін та Микола Кухаревич дніпрянам не підходять.

Спершу, Дніпро-1 підсилився досвідченим форвардом Олександром Філіпповим, котрий має закрити усі питання колективу на вістрі атаки колективу. А тепер "спортклубівці" підсилилися перспективним футболістом, який може вирости у топового гравця.

Мова йде про 20-річного Маркоса Анде=ре, який наразі приєднався до Дінпро-1 лиш тимчасово. Діло в тому, що нападник перейшов до стану "спортклубівців" на правах оренди із бразильського Ретро. У дніпровського клубу у свою чергу буде право першочергового викупу Маркоса, який виступатиме в українському клубі під номером 28. Фінансові умови співпраці не оголошуються.

Маркос Андре / інстаграм Дніпра-1

До речі. Маркос Андре в Бразилії грав у таких командах як: Кантарейра U-15, Маранао U-17 та Ретро U-20, а минулий сезон на правах оренд провів у Ред Булл Брагантіно U-20, за який відіграв 23 гри, забив 4 голи та віддав 2 асисти. Тобто дорослий футбол для молодого футболіста ще незвіданий світ.