Дніпро-1 підсилився бразильським нападником Маркосом Андре. Молодий футболіст мало знайомий із дорослим футболом.
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Шанс показати себе
"Спортклубівці" втратили лідера колективу після відходу Артема Довбика, який уже феєрить в Жироні. Дніпровський колектив намагається віднайти талановитого нападника. хоча й клуб є досить вимогливим, оскільки такі нападники, як Артем Бєсєдін та Микола Кухаревич дніпрянам не підходять.
Спершу, Дніпро-1 підсилився досвідченим форвардом Олександром Філіпповим, котрий має закрити усі питання колективу на вістрі атаки колективу. А тепер "спортклубівці" підсилилися перспективним футболістом, який може вирости у топового гравця.
Мова йде про 20-річного Маркоса Анде=ре, який наразі приєднався до Дінпро-1 лиш тимчасово. Діло в тому, що нападник перейшов до стану "спортклубівців" на правах оренди із бразильського Ретро. У дніпровського клубу у свою чергу буде право першочергового викупу Маркоса, який виступатиме в українському клубі під номером 28. Фінансові умови співпраці не оголошуються.
Маркос Андре / інстаграм Дніпра-1