Вице-чемпион УПЛ обнародовал заявку на свой дебютный матч в Лиге чемпионов

Днепр-1 первым начнет путь украинских клубов в новом еврокубковом сезоне-2023/2024. Уже 25 июля днепровский клуб сыграет свой первый матч квалификации Лиги чемпионов.

Днепряне начинают свой путь со второго круга квалификации ЛЧ. Соперником команды Александра Кучера будет греческий Панатинаикос.

Следует узнать Днепр-1 дебютирует в Лиге чемпионов: где смотреть матч против Панатинаикоса

В заявке все лучшие

Первый матч для украинского клуба будет номинально домашним и пройдет в словацком Кошице. Напомним, что из-за полномасштабной войны, которую развязала Россия, украинские клубы не могут проводить домашние поединки еврокубков на родных стадионах.

Тренерский штаб во главе с Кучером уже определил заявку на свою первую встречу в дебютном для себя розыгрыше Лиги чемпионов. В список из 24 футболистов вошли все лучшие. Среди них и лидер команды – лучший бомбардир прошлого сезона УПЛ Артем Довбик.

Что касается Артема, то было много слухов вокруг его возможного перехода в другой клуб, но нападающий решил отблагодарить клуб, подписав с ним новый контракт (до конца июня 2025).

Отметим, что в заявке команды нет голкипера Романа Мисака, 4 июля подписавшего контракт с вице-чемпионом УПЛ.

Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов СК Днепр-1 – Панатинаикос начнется 25 июля в 21:00 (с Киевом).



Заявка Днепра-1 на матч против Панатинаикоса / Фото днепровского клуба

Напомним, что Днепр-1 занял второе место по итогам сезона УПЛ-2022/2023, уступив лишь 5 баллов чемпиону Шахтеру.