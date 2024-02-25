В воскресенье, 25 февраля, в чемпионате Украины состоятся четыре матча 18 тура УПЛ. В одном из первых матчей дня действующий вице-чемпион Днепр-1 будет принимать Минай, пишет 24 канал. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

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Борец за чемпионство против аутсайдера

Днепряне во главе Юрия Максимова показывают прекрасные результаты, выиграв 9 из 13-ти матчей чемпионата. Правда, в двух последних встречах 2023 года спортклуб взял лишь один балл.

Это не помешало Днепру-1 уйти на зимний перерыв одним из лидеров. Команда имела поровну очков с Кривбассом, но подопечные Вернидуба свой матч отчетного тура выиграл у ЛНЗ. Поэтому для сохранения статуса кво "синим" надо преодолевать Минай.

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Закарпатцы – главные аутсайдеры сезона. Осенью "лисы" не выиграли ни одной встречи, а во время паузы сменили примерно половину состава. Впрочем именно Днепру-1 Минай не проиграл в первом круге (1:1), хотя вице-чемпионами тогда руководил еще Александр Кучер.

Днепр-1 – Минай онлайн трансляция