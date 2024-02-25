У неділю, 25 лютого, в чемпіонаті України відбудуться чотири матчі 18 туру УПЛ. У одному з перших матчів дня чинний віцечемпіон Дніпро-1 прийматиме Минай, пише 24 канал. Початок – о 13:00 за київським часом.

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Борець за чемпіонство проти аутсайдера

Дніпряни на чолі Юрія Максимова показують прекрасні результати, вигравши 9 з 13-ти матчів чемпіонату. Правда, у двох останніх зустрічах 2023 року спортклуб взяв лише один бал.

Це не завадило Дніпру-1 піти на зимову перерву одним із лідерів. Команда мала порівну очок із Кривбасом, але підопічні Вернидуба свій матч звітного туру виграв у ЛНЗ. Тож для збереження статусу кво "синім" треба долати Минай.

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Закарпатці – головні аутсайдери сезону. Восени "лиси" не виграли жодної зустрічі, а під час паузи змінили приблизно половину складу. Втім саме Дніпру-1 Минай не програв у першому колі (1:1), хоча віцечемпіонами тоді керував ще Олександр Кучер.

Дніпро-1 – Минай онлайн трансляція