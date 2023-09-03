Днепр-1 – ЛНЗ 0:0

Днепр-1 с треском вылетел из еврокубков, не одержав ни одной победы в 6 матчах Так что хозяева поля не в лучшем настроении подходили ко встрече с ЛНС, пишет 24 Канал.

По теме Третья подряд победа Скрипника: Ворскла минимально обыграла Александрию – видеообзор

Кризис Днепра-1 продолжается

Однако и у гостей были свои невзгоды. Неудачный старт в чемпионате заставил руководство ЛНЗ попрощаться с главным тренером Александром Ковпаком и назначить нового коуча. Хорошо известный украинским болельщикам белорусский специалист Олег Дулуб свой дебютный матч во главе черкасской команды проводил против Днепра-1.

Хозяева поля отправили в нападение Филиппова, ожидавшего возможности продемонстрировать свои бомбардирские качества. Однако партнеры не замечали форварда, одиноко находившегося в поисках мяча. У Днепра-1 возможность отличиться имели Гуцуляк и Пихаленок, но их ударам не хватало точности.

Подопечные Дулуба создавали остроту у ворот Волынца благодаря действиям Прядуна. Однако в этом матче голкиперы обеих команд сумели сохранить ворота "сухими". В итоге поединок завершился нулевой ничьей.

Днепр-1 остался на 13-й строчке УПЛ с 5 набранными очками.

Команда Дулуба сыграла первую ничью в чемпионате, но продолжает находиться в опасной зоне. На счету ЛНЗ 4 очка и 14 место в таблице.

Видеообзор матча Днепр-1 – ЛНЗ