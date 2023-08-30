Белорусский специалист вернулся в украинский чемпионат после 5 месяцев, которые он пробыл без работы. Последним клубом к назначению в карьере Олега Дулуба был ПФК Львов, который, к сожалению, исчез с футбольной карты Украины.
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Вернули белоруса в украинский футбол
57-летний наставник со своим опытом может помочь ЛНЗ провести уверенный дебютный сезон в УПЛ. Ведь у тренера есть немалый опыт работы в украинском футболе.
Черкасский клуб не разглашает детали контракта с Дулубом, а лишь назвал имена тех, кто будет помогать новому тренеру в команде. Наставник будет работать бок о бок с Юрием Дудником и Андреем Диканем.
Тренерский дебют Дулуба во главе ЛНЗ может прийтись на 3 сентября, когда черкасский клуб должен сыграть на выезде против вице-чемпиона в прошлом сезоне УПЛ Днепра-1.
Напомним, что 23 августа ЛНЗ объявило об отставке Александра Ковпака с должности главного тренера, выведшего команду в УПЛ, и его помощниками Виталием Комарницким, Александром Максимовым и Игорем Биланом.
Черкасский клуб стартовал в украинском первенстве не слишком удачно. В 5-ти турах клуб набрал всего 3 очка и идет вблизи зоны вылета – 13-е место. Меньше набранных баллов только у Вереса и Миная.
Интересно, что у следующего соперника ЛНЗ всего на один балл меньше. Но Днепр-1 из-за выступлений в еврокубках перенес свои два поединка УПЛ.
Где работал Олег Дулуб в Украине
- Его украинская тренерская карьера началась в октябре 2016 года, когда Дулуб возглавил Карпаты. Во главе "зелено-белых" белорус провел 23 матча, а игра команды была достаточно прагматичной. Его подопечные выстраивали такой автобус в защите, чтобы не отдать сопернику победный счет. Поэтому игра была не слишком зрелищная для болельщиков. За эти поединки "львы" одержали всего 7 побед, столько же сыграли вничью. Зато уступили соперникам 9 раз.
- В июне 2017-го Дулуб покинул Карпаты.
- В сентябре того же года белорусский специалист возглавил Черноморец. Во главе одесситов провел еще меньше поединков – всего 13 матчей. Но 22 декабря 2017-го покинул и "моряков".
- Прошло 4 года, как Дулуб вернулся в Украину, когда в сентябре 2021 был назначен главным тренером ПФК Львов. Но результаты команды были снова не слишком удачны – 9 побед при 15 поражениях и 7 мировых. В итоге – 20 марта 2023 года белорус остался без работы, а сам клуб впоследствии прекратил свое существование.