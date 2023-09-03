Дніпро-1 – ЛНЗ 0:0
Дніпро-1 з тріском вилетів з єврокубків, не здобувши жодної перемоги в 6 матчах. Тож господарі поля не в найкращому настрої підходили до зустрічі з ЛНЗ, повідомляє 24 Канал.
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Криза Дніпра-1 триває
Проте і в гостей були свої негаразди. Невдалий старт в чемпіонаті змусив керівництво ЛНЗ попрощатися з головним тренером Олександром Ковпаком та призначити нового керманича. Добре відомий українським уболівальникам білоруський фахівець Олег Дулуб свій дебютний матч на чолі черкаської команди проводив проти Дніпра-1.
Господарі поля відправили в напад Філіппова, який очікував нагоди продемонструвати свої бомбардирські якості. Проте партнери не помічали форварда, який самотньо перебував в пошуках м'яча. У Дніпра-1 нагоди відзначитися мали Гуцуляк та Піхальонок, але їхнім ударам бракувало влучності.
Підопічні Дулуба створювали гостроту біля воріт Волинця завдяки діям Прядуна. Однак в цьому матчі голкіпери обох команд зуміли зберегти ворота "сухими". У підсумку поєдинок завершився нульовою нічиєю.
- Дніпро-1 залишився на 13-й сходинці УПЛ з 5 набраними очками.
- Команда Дулуба зіграла першу нічию в чемпіонаті, але продовжує знаходитися в небезпечній зоні. На рахунку ЛНЗ 4 очка та 14 місце в таблиці.
Відеоогляд матчу Дніпро-1 – ЛНЗ