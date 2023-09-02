Ворскла – Александрия 1:0

Гол: Скляр, 29 (пен.)

В субботу, 2 сентября, в Полтаве прошел матч 6-го тура УПЛ между командами Ворскла и Александрия. Гроссмейстерская игра тренеров Виктора Скрипника и Руслана Ротаня шла до первой ошибки, пишет 24 Канал.

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Ворскла Скрипника снова удивляет

Соперники очень осторожно действовали, слишком заботясь о тылах. В середине первого тайма арбитр назначил пенальти за фол против Челядина. Одиннадцатиметровый четко реализовал Скляр, записав на свой счет второй гол в сезоне.

Все попытки подопечных Ротаня хотя бы сравнять счет во встрече завершились ничем. Более того, ворскляне могли удвоить преимущество, но удар Юрченко, который перекидывал мяч через Шевченко, разминулся с воротами.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Ворсклы со счетом 1:0. Эта виктория стала третьей подряд для команды Скрипника.

Благодаря победе над Александрией Ворскла стремительно поднялась в турнирной таблице сразу с 10-й на 4-ю строчку. В активе команды 9 очков после 5 матчей.

Александрия третий матч подряд не может одержать победу. Команда опустилась на 8-ю строчку таблицы. Пополнить очковый багаж команда Ротаня попробует в следующем туре, когда будет встречаться с Минаем.

Видеообзор матча Ворскла – Александрия