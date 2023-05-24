Заря – Шахтер 0:3

Голы: Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келси, 84

Заря и Шахтер провели встречу в рамках 28-го тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителями вышли "горняки". Донецкий клуб практически оформил себе чемпионство, пишет 24 Канал.

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Центральный матч

Оба коллектива ведут борьбу за Лигу чемпионов и тотальный триумф в чемпионате Украины. У "горняков" сложный календарь заключительных матчей (Заря, Днепр-1, Ворскла), что обеспечило горячую концовку и неуступчивую борьбу за чемпионство УПЛ. Одной из ключевых встреч была между Шахтером и Заре, поскольку в случае победы над "горняками" "бело-черные" могли как никогда близко подойти к титулу чемпиона.

Кстати говоря. На матч пришел ряд звезд украинского футбола, которых привлекла интересная игра. В частности, на трибунах можно было увидеть Сергея Сидорчука, Дмитрия Ризныка, Герейро и других.

Но вот Шахтер сразу продемонстрировал, что клуб не готов отдавать свой трофей, поэтому "кроты" сразу бросились в атаку. "Горняки" устроили тотальный штурм ворот Зори на первых минутах встречи, что и принесло результат. Уже на 5-й минуте встречи Шахтер повел в счете благодаря голу Георгия Судакова, который мощно пробил в угол из-за пределов штрафной соперника, 0:1.

"Горняки" продолжали давить на оппонента, достаточно легко обыгрывая защитников луганского клуба, что приводило к большому количеству ударов по воротам Зари, и вот "бело-черные" такое давление выдержали. Впоследствии Заря и сама начала создавать опасные моменты. Где-то ошибался Анатолий Трубин, а где-то игроки луганского клуба включали креатив, но вот голами такие атаки не заканчивались.

Второй тайм начался не менее интересно, чем первый, поскольку на 49-й минуте Игорь Снурницын получил красную карточку. Защитника Зори сперва в спину толкнул футболист Шахтера, на что Снурницын хотел будто бы нечаянно ударить по ногам, однако арбитр зафиксировал момент и жестко наказал футболиста луганцев.

Шахтер таким преимуществом воспользовался сполна, ведь на 59-й минуте "кроты" удвоили свое преимущество. Артем Бондаренко из-за пределов штрафной пробил по воротам соперника, но вот выстрел заблокировал футболист Зари. В данном моменте можно было смотреть на фарт, присущий "горнякам", поскольку мяч идеально отскочил к Бондаренко, с близкой дистанции расстрелявшему голкипера соперника, 0:2.

На исходе встречи Шахтер положил больную точку во встрече. Только что вышедший на замену Кевин Келси смог тотально разочаровать Зорю, поскольку венесуэльский форвард получил прекрасную передачу от Топалова, которая вывела нападающего на пустые ворота, а тот своим моментом воспользовался, 0:3.

Любопытно. Команды доигрывали матча в равных составах, поскольку встречу не смог доиграть травмированный Артем Бондаренко, а замен в активе Шахтера больше не было, поэтому "горняки" продолжили матч в десяти.

Таким образом, Шахтер остался на вершине УПЛ (69 очков в активе), оторвавшись за два тура до конца от Днепра-1 на 5 баллов. "Спортклубовцев" и "горняков" еще ждет очная встреча. А вот Заря оказалась на 3-й строчке чемпионата (31 очко в активе). У Луганского коллектива уже нет шансов на чемпионство, однако все еще питает надежды на Лигу чемпионов.

Видеообзор матча Заря – Шахтер: