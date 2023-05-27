Дніпро-1 хотів бойкотувати матч 29-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому вони б зійшлися з донецьким Шахтарем. Все через арбітрів.

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Правильно розставили пріоритети

"Спортклубівців" чекає центральний матч ледь не всього сезону УПЛ проти "гірників" у ньому команди розіграють чемпіонські нагороди української першості. Якщо Шахтар хоча б зіграє в нічию з Дніпром-1, то достроково стане чемпіоном ( у попередньому матчі "кроти" здолали ще одного свого конкурента Зорю (0:3) та вибили "біло-чорних" з чемпіонської гонки"), а от якщо дніпровський колектив виграє Шахтар, то їм варто надіятись і на свої сили, і на програш "гірників" у останньому турі.

В заключному матчі чемпіонату Шахтар зустрінеться з полтавською Ворсклою, в чий тріумф Дніпро-1 не вірить. "Зелено-білі" ж у свою чергу виграли в "спортклубівців" (1:2), чим дуже підпсували шанси команди на чемпіонство. Та от той матч видався досить скандальним через низку неоднозначних рішень арбітрів зустрічі. Після зустрічі дніпровський колектив зробив відео-нарізку моментів з гри, в якому продемонстрував помилки рефері.

Через не висококласну роботу суддів на останньому матчі Дніпра-1 клуб і вирішив бойкотувати гру проти Шахтаря, оскільки "спортклубівці" вважають, що доля чемпіонства уже вирішена, проте не на футбольному полі. Дніпровський клуб переконаний, що все давно "зам'ялося" в підкилимних домовленостях з "футбольними" людьми у різних інстанціях.

Проте згодом Дніпро-1 змінив свою думку, оскільки колектив ще не забезпечив собі другу сходинку чемпіонату України (їм у спину дихає Зоря). "Срібло" УПЛ дозволяє спробувати свої сили у кваліфікації до Ліги чемпіонів, де Дніпро-1 ще ніколи не виступав, а от "бронзове" місце дарує нагоду позмагатися у відбірковому циклі до ЛЄ. Різниця у класі, як і у грошовому гонорарі є, тому дніпряни відмовилися від бойкоту в своє благо.