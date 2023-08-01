Все из-за массового отравления футболистов: Днепр-1 подаст жалобу в УЕФА на Панатинаикос – СМИ

Во вторник, 1 августа, команда Александра Кучера сыграет ответный матч 2-го раунда Лиги чемпионов против греческого Панатинойкоса. Принимающая сторона оказалась негостеприимна к делегации Днепра-1, что очень странно для такого именитого клуба.

Панатинаикос не лучшим образом встретил своего соперника по квалификации Лиги чемпионов. Систематические организационные неудобства, сопровождавшие украинскую команду, превзошло массовое отравление футболистов.

Смотрите с нами Панатинаикос – Днепр-1: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Негостинные действия Панатинаикоса обжалуют в УЕФА

По информации ТаТоТаке, Днепр-1 собирается подать жалобу в УЕФА из-за массовой дезорганизации вокруг подготовки к матчу квалификации Лиги чемпионов со стороны Панатинаикоса, а также отравления футболистов.

Напомним, что после вечерней тренировки в Афинах игроки и сотрудники Днепра-1 употребляли питьевую воду и фрукты, подготовленные принимающей стороной в раздевалке. Ночью пол команды почувствовали симптомы отравления.

Часть футболистов восстановилась, однако некоторые из ключевых игроков пропустят ответственный поединок.

Отметим, что на официальных ресурсах Днепра-1 отсутствует информация об отравлении и возможном обжаловании действий принимающей стороны в УЕФА.