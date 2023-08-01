Панатінаїкос не найкращим чином зустрів свого суперника по кваліфікації Ліги чемпіонів. Систематичні організаційні незручності, які супроводжували українську команду, перевершило масове отруєння футболістів.
Дивіться з нами Панатінаїкос – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Негостинні дії Панатінаїкоса оскаржать в УЄФА
За інформацією ТаТоТаке, Дніпро-1 збирається подати скаргу в УЄФА через масову дезорганізацію навколо підготовки до матчу кваліфікації Ліги чемпіонів зі сторони Панатінаїкоса, а також отруєння футболістів.
Нагадаємо, що після вечірнього тренування в Афінах гравці та співробітники Дніпра-1 вживали питну воду та фрукти, які були підготовлені приймаючою стороною в роздягальні. Вночі пів команди відчули симптоми отруєння.
Частина футболістів відновилася, проте дехто з ключових гравців пропустить відповідальний поєдинок.
Зазначимо, що на офіційних ресурсах Дніпра-1 наразі відсутня інформація про отруєння та можливе оскарження дій приймаючої сторони в УЄФА.