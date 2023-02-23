Довбик вне заявки: стартовый состав Днепра-1 на матч Лиги конференций против АЕКа
Источник:СК Днепр-1
Тренерский штаб Днепра-1 определил 11 игроков, которые с первых минут выйдут на решающую игру в Словакии. К сожалению, в составе украинской команды отсутствует ее главный бомбардир.
В четверг, 23 февраля, Днепр-1 попытается взять реванш за поражение (0:1) в первом матче против АЕКа. Команда Александра Кучера сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги конференций против представителя Кипра.
Следите вместе с нами Днепр-1 – АЭК Ларнака: онлайн-трансляция матча плей-офф Лиги конференций
В преддверии игры в Словакии наставник днепрян определился со стартовым составом команды. В него не попал один из лучших бомбардиров Лиги конференций Артем Довбик. У форварда днепрян повреждение. На острие атаки его заменит вингер Алексей Гуцуляк.
- Состав Днепра-1: 93. Валеф, 27. Хайнер, 39. Сваток (кап), 5. Сарапий, 13. Амаш, 18. Бабенко, 8. Пихаленок, 22. Рубчинский, 23. Бланко, 10. Пеглоу, 9. Гуцуляк.
- Запасные: 1.Рыбак, 12.Кинарейкин, 2.Кононов, 20.Горбунов, 25.Когут, 29. Назаренко, 34.Танчик.
Состав Днепра-1 / facebook.com/sportclubdnipro1
- Состав АЭКа: 1.Пирич, 14.Гарсия, 4. Томович, 15.Миличевич, 16.Росалес, 7.Густаво, 17. Понс, 11.Фараж, 6.Ойер, 44.Яколиш, 12.Лопеш.
- Запасные: 38. Тумбас, 40. Стилионидис, 3. Микель Гонсалес, 5. Касас, 10. Тречковские, 21. Энлезу, 24. Кипрос, 29. Наум, 30. Андреев, 66. Мамас, 99. Николич.
Прямая трансляция матча Днепр-1 – АЕК пройдет на онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 19:45 по киевскому времени.Напомним, что Днепр-1 уже играл с командой из Ларнаки в квалификации Лиги Европы. Тогда АЕК одержал две победы (2:1, 3:0) и выбил подопечных Кучера в Лигу конференций.