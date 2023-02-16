АЕК – Днепр-1 1:0

Гол: Анхель Гарсия, 85.

Днепр-1 отыграл первый матч 1/16 финала Лиги конференций. Команда Александра Кучера в дебютном евросезоне смогла пройти групповую стадию турнира.

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Украинский клуб оставил позади Аполлон и Вадуц, а теперь сошелся с ларнакским АЭК за выход в 1/8 финала. Днепряне уже играли с киприотами этого сезона, пишет 24 канал.

АЕК контролировал игру

В августе прошлого года подопечные Кучера дважды уступили "желто-зеленым" в квалификации Лиги Европы (1:2, 0:3). Впрочем, за это время Днепр-1 стал сильнее.

Команда лидирует в УПЛ, а зимой смогла усилить состав тремя легионерами. Двое из них вышли со старта на игру в Ларнаке – правый защитник Хайнер и вингер Пеглоу.

АЭК проводил игру первым номером и сумел всерьез напрячь Валефа в первом тайме. Один из ударов даже попал в перекладину, но все же счет не был открыт.

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Фейл Пихаленка и роковой стандарт

Днепряне выровняли поединок после перерыва. Кучер провел три замены, но это позволило лишь немного отодвинуть игру от своих ворот. Наиболее опасный момент был создан минут за 10 до конца, когда Пихаленок не реализовал выход один на один с Пиричем.

А вот АЕК смог провести поразительную атаку в конце матча. После подачи со штрафного от Густаво никто из защитников не смог накрыть Анхеля Гарсию. Испанец в упор головой расстрелял ворота Валефа.

Отыграться у Днепра-1 почти не было шансов и времени. Минимальное поражение ставит под вопрос дальнейший еврокубковый путь команды Кучера, но все еще можно исправить через неделю. Вторая игра команд пройдет 23 февраля в словацком Кошице.

Видео гола Анхеля Гарсии: